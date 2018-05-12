"Бавария" впервые за девять лет пропустила четыре гола в домашнем матче Бундеслиги

В матче 34-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своём поле проигрывает "Штутгарту" со счётом 1:4.

Как сообщает Opta, мюнхенская команда впервые за девять лет пропустила четыре гола в домашнем матче Бундеслиги.

В последний раз забить в ворота "Баварии" не менее четырёх мячей удавалось бременскому "Вердеру" (2:5).

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