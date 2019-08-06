"Бавария" все еще может арендовать Бэйла

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"Бавария" все еще может арендовать Бэйла

"Бавария" еще не утратила интерес к нападающему "Реала" Гарету Бэйлу.

По сведениям AS, если валлиец в конце лета все еще не покинет "сливочных", то мюнхенский клуб готов арендовать его. Напомним, что трансферное окно в Германии и Испании закроется 2 сентября.

Отметим, что ранее агент 30-летнего футболиста исключал уход своего клиента в аренду.

Стоить напомнить, что ранее сорвался трансфер Бэйла в китайский клуб.

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