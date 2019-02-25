"Бавария" все еще надеется подписать игрока "Атлетико"

Руководство "Баварии" не покидает идея покупки защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса.

Как сообщает France Football, мюнхенский клуб возобновит переговоры по 23-летнему французу в летнее трансферное окно. Клаусула игрока составляет 80 миллионов евро.

Напомним, что "Бавария" пыталась заполучить Эрнандеса в январе, но мадридский клуб отказался расставаться с игроком.

В этом сезоне Эрнандес провел 22 игры, в которых отметился одним забитым мячом.

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