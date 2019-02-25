"Бавария" все еще надеется подписать игрока "Атлетико"
Руководство "Баварии" не покидает идея покупки защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса.
Как сообщает France Football, мюнхенский клуб возобновит переговоры по 23-летнему французу в летнее трансферное окно. Клаусула игрока составляет 80 миллионов евро.
Напомним, что "Бавария" пыталась заполучить Эрнандеса в январе, но мадридский клуб отказался расставаться с игроком.
В этом сезоне Эрнандес провел 22 игры, в которых отметился одним забитым мячом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13