"Бавария" все еще не согласовала трансфер Эрнандеса

Переход французского защитника мадридского "Атлетико" Лукаса Эрнандеса в мюнхенскую "Баварию" по-прежнему не согласован, сообщает журналиста RMC Sport Мохамед Бухафси в своем твиттере.

По данным источника, футболист практически согласовал с "Баварией" условия личного контракта, но между клубами пока нет соглашения.

Ранее сообщалось, что "Бавария" уже оплатила половину 80-миллионного трансфера Эрнандеса, а вторую часть собирается перевести летом.

В нынешнем сезоне 23-летний Эрнандес провел за "Атлетико" 22 матча во всех турнирах и забил один гол

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