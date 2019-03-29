"Бавария" всерьёз рассматривает вариант с приглашением Моуринью

Летом известный португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить "Баварию", сообщает Footmercato.

По информации источника, мюнхенский клуб всерьёз рассматривает кандидатуру 56-летнего специалиста в качестве замены для Нико Ковача.

Ранее утверждалось, что Моуринью может продолжить карьеру во Франции, где к нему присматривались "Монако" и "Лион".

"Особенный" ранее тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал", дважды "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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