"Бавария" всерьёз рассматривает вариант с приглашением Моуринью
Летом известный португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить "Баварию", сообщает Footmercato.
По информации источника, мюнхенский клуб всерьёз рассматривает кандидатуру 56-летнего специалиста в качестве замены для Нико Ковача.
Ранее утверждалось, что Моуринью может продолжить карьеру во Франции, где к нему присматривались "Монако" и "Лион".
"Особенный" ранее тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал", дважды "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13