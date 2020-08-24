"Бавария" встретится с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА

"Бавария" обыграла ПСЖ (1:0) в финале Лиги Чемпионов. Таким образом, мюнхенский клуб сыграет с "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА.

Матч состоится 24 сентября в Будапеште. Игра пройдет на стадионе "Пушкаш Арена".

Напомним, "Севилья" стала победителем Лиги Европы-2019/20, обыграв в финале "Интер" со счетом 3:2.

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