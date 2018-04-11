"Бавария" встретится с "Севильей" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
"Бавария" – "Севилья"
Стадион: "Альянц-Арена"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Уильям Коллам
После первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов можно считать противостояние "Баварии" и "Севильи" самым равным и упорным, если исходить по итоговому счёту на табло "Рамон Санчес Писхуан". Испанцы проиграли с минимальным счетом, в отличие от "Ювентуса", "Ромы" и "Манчестер Сити", однако это совсем не означает, что у них появляются шансы на проход в полуфинал.
"Бавария" на прошлых выходных завоевала чемпионский титул, в прекрасном стиле разгромив "Аугсбург", мюнхенцам осталось только показать всю свою силу в Европе, они давно не доходили до главного матча турнира, поэтому теперь "Бавария" должна бросить все свои силы на Лигу чемпионов. Главный тренер команды Хайнкес выигрывал турнир дважды: в 98 году с "Реалом", а в 2013 он сумел поднять "Баварию" на новый уровень. По ходу того сезона немцы оказались сильнее "Арсенала", "Ювентуса" и "Барселоны", которую уничтожили в полуфинале с общим счетом 7:0 (4:0 дома и 3:0 в Испании). В финале "Бавария" оказалась сильнее "Боруссии", после чего Хайнкес ушел на пенсию, однако состоялось и третье пришествие легендарного тренера на пост главного тренера мюнхенской команды. Он заменил Карло Анчелотти по ходу сезона и продлил свою победную серию в Лиге чемпионов. Последний раз Хайнкес не сумел победить в главном клубном турнире Европы 13 марта 2013 года, когда проиграл "Арсеналу".
"Севилья" является грозой во втором по значимости турнире Европы, однако в текущем сезоне испанская команда сумела достойно выступить и в Лиге чемпионов. Севильцы вышли из группы со второго места, опередив "Спартак" и "Марибор", а затем выбила "Манчестер Юнайтед" благодаря успешной игре на "Олд Траффорд". Моуринью ставил автобус даже на своем поле, а "Севилья" сыграла напористо, забила 2 гола и вышла в четвертьфинал. В следующем сезоне мы не увидим эту команду в Лиге чемпионов, так как играть на два фронта сил у севильцев не хватает (7 место в Примере), поэтому им необходимо сыграть как можно лучше и постараться хлопнутль дверью в Мюнхене.
Интересные факты противостояния:
Матч в "Севилье" был первым в истории противостояния.
"Бавария" проиграла только три игры на своем поле против команд из Испании.
"Севилья" проиграла немецким командам 4 матча из 21.
Томас Мюллер может провести сотый матч в еврокубках.
Ориентировочные составы:
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Мюллер, Алькантара, Родригес, Рибери, Левандовски.
"Севилья": Рико, Навас, Каррисо, Ленгле, Эскудеро, Банега, Н'Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа, Муриэль.
Прогноз на матч "Бавария" – "Севилья":
"Бавария" – явный фаворит матча, мюнхенцы должны обыгрывать "Севилью" на своем поле и без проблем выходить в полуфинал. Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.20, на ничью – 7.40, на 13.00.
Вячеслав Горбачев
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