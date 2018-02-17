"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"

"Вольфсбург" – "Бавария"

Стадион: "Фольксваген-Арена"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Саша Штагеманн

"Бавария" в рамках 23 тура Бундеслиги встретится с "Вольфсбургом". В Германии в последнее время все чаще задумываются о полном доминировании мюнхенского клуба в чемпионате страны. Бывший полузащитник "Баварии" Томас Штрунц считает, что для команды немецкая лига слишком слаба. "Многие клубы не работают правильно, и уровень чемпионата Германии в целом слаб. Уже много говорится об этом", - заявил Штрунц. С ним согласен спортивный директор "Айнтрахта" Бруно Хюбнер, который считает, что у "Баварии" должна была более высокая конкуренция. Её отсутствие не идёт на пользу Бундеслиге.

Действительно, немецкий чемпионат стал очень предсказуемым, в этом виновата как сама "Бавария", так и ее конкуренты, которые не могут встать на один уровень с мюнхенской командой. Постоянное отсутствие интриги, когда у одной команды из года в год преимущество по 15-20 очков, снижает зрительский интерес. Также это вредит самой "Баварии", она привыкает играть против слабых команд, очень рано выигрывает чемпионат, а потом не может должным образом настроиться на Лигу чемпионов. Все же необходимо постоянно держать себя в тонусе, команде нужна конкуренция. Ранее "Баварии" бросала вызов "Боруссия", но мюнхенцы сами уничтожили "шмелей", постоянно переманивая лидеров дортмундцев в свой клуб.

"Вольфсбург" еще совсем недавно также был в числе лидеров Бундеслиги, в 2009 году он даже выигрывал чемпионат, однако волкам не хватает стабильности, несмотря на прекрасное финансовое положение. На данный момент "волки" находятся на 13 месте, однако от зоны стыковых матчей их отделяет всего одно очко, поэтому команде необходимо стараться набирать очки в каждом из оставшихся матчей.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 42 игры: 31 победа у "Баварии", 4 – у "Вольфсбурга", 7 ничьих.

"Вольфсбург" – одна из четырех команд, которых в текущем сезоне "Бавария" еще не обыгрывала. В матче первого круга была зафиксирована ничья 2:2. До этой игры мюнхенцы выиграли у "волков" четыре матча подряд с разницей мячей 18:1.

"Вольфсбург" – самая миролюбивая команда Бундеслиги (12 ничьих).

Ориентировочные составы:

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаег, Брума, Кнохе, Виллиам, Арнольд, Гилавоги, Стеффен, Дидави, Малли, Ориги.

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Баотенг, Зюле, Бернат, Руди, Толиссо, Алькантара, Роббен, Коман, Вагнер.

Прогноз на матч "Вольфсбург" – "Бавария":

"Бавария" выиграла 18 игр из 22, сомневаться в их статусе фаворита не приходится. Команда Хайнкеса уверенно идет к очередному чемпионскому титулу, "Вольфсбург" не должен стать помехой, даже несмотря на то, что игра пройдет на "Фольксваген-Арене".

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.40, на "Вольфсбург" – 8.70, на ничью – 5.10.

Вячеслав Горбачев

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