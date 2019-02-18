"Бавария" вступает в борьбу за Дибалу

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"Бавария" вступает в борьбу за Дибалу

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Focus, в трансфере 25-летнего аргентинца заинтересована мюнхенская "Бавария". Ориентировочная сумма трансфера составляет 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют "Интер", "Ливерпуль" и "Реал".

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 8 забитых мячей и 6 ассистов 29 играх.

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