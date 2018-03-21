"Бавария" вступает в борьбу за Джана

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересована "Бавария". Напомним, что на игрока также претендуют "Реал" и "Ювентус".

В текущем сезоне Джан провел 37 матчей, отметился 6 голами и 5 ассистами.

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