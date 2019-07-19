"Бавария" вступила в борьбу за Ло Чельсо

"Бавария" нацелилась на хавбека "Бетиса" Джовани Ло Чельсо.

Как сообщает AS, мюнхенцы пока не делали предложений по футболисту. Отмечается, что "Бавария" заинтересовалась игроком после того, как им не удалось заполучить Лероя Сане и Каллума Хадсона-Одои.

Ранее интерес к Ло Чельсо проявляли "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".

В прошлом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 7 ассистов в 45 играх.

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