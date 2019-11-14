"Бавария" вступила в борьбу за лучшего бомбардира Лиги Чемпионов
"Бавария" проявляет интерес к норвежскому нападающему "Ред Булл Зальцбург" Эрлингу Холанду, сообщает Kicker.
По сведениям издания, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В "Баварии" рассматривают кандидатуру норвежца в качестве долгосрочной замены Роберту Левандовскому. Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".
Ранее сообщалось, что от трансфера Холанда отказалась "Барселона", так как австрийский клуб запросил за него 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 19-летний Холанд провел за "Ред Булл Зальцбург" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|25
|2
|РБ Лейпциг
|11
|21
|3
|Бавария Мюнхен
|11
|21
|4
|Фрайбург
|11
|21
|5
|Хоффенхайм
|11
|20
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|Боруссия Дортмунд
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|Шальке
|11
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|Байер Леверкузен
|11
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Вольфсбург
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|Вердер Бремен
|11
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|Аугсбург
|11
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|Майнц 05
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