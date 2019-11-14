"Бавария" вступила в борьбу за лучшего бомбардира Лиги Чемпионов

"Бавария" проявляет интерес к норвежскому нападающему "Ред Булл Зальцбург" Эрлингу Холанду, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В "Баварии" рассматривают кандидатуру норвежца в качестве долгосрочной замены Роберту Левандовскому. Также форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус".

Ранее сообщалось, что от трансфера Холанда отказалась "Барселона", так как австрийский клуб запросил за него 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Холанд провел за "Ред Булл Зальцбург" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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