"Бавария" вступила в борьбу за Санчо

Фото: инстаграм Джейдона Санчо/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к английскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, сообщает The Daily Telegraph.

По сведениям издания, "Бавария" рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбеком также активно интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Санчо хотел уйти из "Боруссии" еще прошлым летом, но тогда его не отпустил клуб.

В нынешнем сезоне 21-летний Санчо провел за "Боруссию" 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Боруссия" готова снизить цену на Санчо. | http://soccernews.ru