"Бавария" ввела санкции в отношении Рибери

"Бавария" ввела санкции в отношении французского вингера Франка Рибери, который накануне стал фигурантом скандала в соцсетях.

Напомним, что 35-летний футболист жёстко высказался в адрес хейтеров, критиковавших его за заказанный стейк стоимостью 1200 евро.

"Франк использовал выражения, которые неприемлемы для "Баварии". Я сообщил Рибери, что он получит серьёзный штраф. Игрок принял это наказание" - сказал спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

В текущем сезоне Рибери сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Следующим летом он покинет команду в качестве свободного агента.

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