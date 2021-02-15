"Бавария" выбирает между тремя хавбеками

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"Бавария" выбирает между тремя хавбеками

Мюнхенская "Бавария" собирается усилить полузащиту во время летнего трансферного окна.

По информации журналиста Кристиана Фалька, в шорт-лист "ротен" входят три хавбека.

Сообщается, что речь идёт о Флориане Нойхаусе ("Боруссия" М), Эдуардо Камавинга ("Ренн") и Люсьене Агуме ("Интер").

Рыночная стоимость немца - 38 миллионов евро, француза - 60 миллионов, камерунца - 3,5 миллиона.

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