"Бавария" выбирает между защитниками "Реала" и "Барселоны"

"Бавария" до закрытия зимнего трансферного окна намерена усилить правый фланг обороны, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб на сегодняшний день рассматривает две кандидатуры - Альваро Одриосолу из "Реала" и Нелсона Семеду из "Барселоны".

И "сливочные", и "сине-гранатовые" готовы отпустить вышеупомянутых игроков. Скорее всего, речь идёт об аренде до лета 2020 года.

В текущем сезоне 24-летний Одриосола сыграл за "Реал" всего 5 матчей и сделал 1 ассист. В активе 26-летнего Семеду 20 игр и 3 голевые передачи.

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