"Бавария" выбрала лучшего игрока августа

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком команды по итогам августа.

В течение прошлого месяца польский бомбардир забил 7 голов в 5 матчах.

Six goals from three games - it kind of had to be him @lewy_official is your #FCBayern Player of the Month ⭐ pic.twitter.com/QKFwgs84tq