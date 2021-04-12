"Бавария" выбрала основного кандидата на замену Флику

Фото сайт "Ливерпуля"

"Бавария" занимается поиском нового главного тренера на случай ухода с поста Ханса-Дитера Флика.

Действующий наставник "ротен" может летом уйти в сборную Германии, которую после Евро-2020 покинет Йоахим Лёв.

По информации 90min, основным кандидатом в шорт-листе "Баварии" является Юрген Клопп из "Ливерпуля".

Стоит отметить, что немецкий специалист связан с "красными" контрактом до 2024 года.

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