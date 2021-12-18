"Бавария" выдала лучший первый круг в Бундеслиге за последние шесть лет

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" в 17 турах чемпионата Германии набрала 43 очка.

Как сообщает клубная пресс-служба, это лучший результат "ротен" в первом круге Бундеслиги с 2015 года.

Шесть лет назад "Бавария" под руководством Хосепа Гвардиолы стала зимним чемпионом с 46 баллами в активе.

Примечательно, что в истории Бундеслиги ещё не было случаев, когда набравшая 43 очка в 17 турах команда не становилась в итоге чемпионом.

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