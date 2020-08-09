"Бавария" выиграла 18-й матч подряд

"Бавария" разгромила "Челси" (4:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов и вышла в следующий тур.

Таким образом, подопечные Ханси Флика выиграли 18-й матч подряд во всех турнирах.

Напомним, по итогам текущего сезона "Бавария" стала чемпионом Германии.

В 1/4 финала Лиги Чемпионов немецкий клуб встретится с "Барселоной". Встреча состоится 14 августа и начнется в 22:00 (мск).

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