"Бавария" выиграла 18-й матч подряд

Теги бавария мюнхен

"Бавария" выиграла 18-й матч подряд

"Бавария" разгромила "Челси" (4:1) в 1/8 финала Лиги Чемпионов и вышла в следующий тур.

Таким образом, подопечные Ханси Флика выиграли 18-й матч подряд во всех турнирах.

Напомним, по итогам текущего сезона "Бавария" стала чемпионом Германии.

В 1/4 финала Лиги Чемпионов немецкий клуб встретится с "Барселоной". Встреча состоится 14 августа и начнется в 22:00 (мск).

Не пропустите: "Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" вышла в четвертьфинал ЛЧ при абсолютно прагматичной игре: Гаттузо не смог разрушить магию Месси и не располагал везением!

"Барселона" вышла в четвертьфинал ЛЧ при абсолютно прагматичной игре: Гаттузо не смог разрушить магию Месси и не располагал везением!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов