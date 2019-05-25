"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг"

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"Бавария" выиграла Кубок Германии, обыграв "РБ Лейпциг"

В финальном матче Кубка Германии "Бавария" обыграла "РБ Лейпциг".

Счет был открыт игроком мюнхинцев Робертом Левандовски, позже он оформил дубль. Также голом отметился Кингсли Коман.

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:3.

Голы: Левандовски, 29 - 0:1, Коман, 78 - 0:2, Левандовски, 85 - 0:3.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате (Айдара, 82), Хальстенберг, Клостерманн, Орбан (Упамекано, 70), Забитцер, Адамс (Лаймер, 65), Форсберг, Кампль, Поульсен, Вернер.

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Киммих, Хуммельс, Гнабри (Роббен, 73), Алькантара, Мартинес (Толиссо, 65), Коман (Рибери, 87), Мюллер, Левандовски.

Этот трофей стал для "Баварии" 19-м в истории.

А еще: "Бавария" определилась с размером предложения по трансферу Сане| http://soccernews.ru
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