"Бавария" выиграла Суперкубок Германии в третий раз подряд

В матче за Суперкубок Германии "Бавария" разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:0 и стала обладателем трофея.

Мюнхенский клуб завоевал трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд.

Стоит отметить, что до этого "Бавария" проиграла три матча за Суперкубок подряд.

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