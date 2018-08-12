"Бавария" выиграла Суперкубок Германии в третий раз подряд

Теги бавария мюнхен

"Бавария" выиграла Суперкубок Германии в третий раз подряд

В матче за Суперкубок Германии "Бавария" разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:0 и стала обладателем трофея.

Мюнхенский клуб завоевал трофей в седьмой раз в истории и в третий раз подряд. 

Стоит отметить, что до этого "Бавария" проиграла три матча за Суперкубок подряд.

Не пропустите: Угрожающий для конкурентов старт: "Бавария" громит "Айнтрахт" в Суперкубке Германии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов