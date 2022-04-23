"Бавария" выиграла у "Боруссии" и стала чемпионом Германии

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"Бавария" выиграла у "Боруссии" и стала чемпионом Германии

Фото: твиттер "Баварии"\Автор неизвестен

"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 31-го тура Бундеслиги и досрочно стала чемпионом Германии.

"Бавария" - "Боруссия" Д - 3:1

Голы: Гнабри, 15 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Джан (пенальти), 52 - 2:1, Мусиала, 83 - 3:1.

"Бавария" - Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Гнабри (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 82), Левандовски, Коман (Сане, 82).

"Боруссия" Д - Хитц, Аканджи, Загаду, Геррейру, Джан, Брандт, Рейньер (Байно-Гиттенс, 67), Беллингем, Вольф (Мукоко, 88), Ройс, Холанд (Пасслак, 87).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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