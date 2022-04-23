"Бавария" выиграла у "Боруссии" и стала чемпионом Германии
Фото: твиттер "Баварии"\Автор неизвестен
"Бавария" обыграла дортмундскую "Боруссию" в матче 31-го тура Бундеслиги и досрочно стала чемпионом Германии.
"Бавария" - "Боруссия" Д - 3:1
Голы: Гнабри, 15 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Джан (пенальти), 52 - 2:1, Мусиала, 83 - 3:1.
"Бавария" - Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Гнабри (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 82), Левандовски, Коман (Сане, 82).
"Боруссия" Д - Хитц, Аканджи, Загаду, Геррейру, Джан, Брандт, Рейньер (Байно-Гиттенс, 67), Беллингем, Вольф (Мукоко, 88), Ройс, Холанд (Пасслак, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20