"Бавария" выиграла у "Падерборна" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги

Завершились ещё пять матчей шестого тура немецкой Бундеслиги.

Во всех поединках победы одержали команды, игравшие в гостях. По три очка набрали "Бавария", "Шальке", "Байер", "Вольфсбург" и менхенгладбахская "Боруссия".

"Аугсбург" – "Байер" - 0:3

Голы: 0:1 – 34, автогол Нидерлехнер, 0:2 – 76 Фолланд, 0:3 – 84 Хавертц.

"Аугсбург": Коубек, Оксфорд, Удуохай, Лихтштайнер, Яго, Варгас, Хедира, Едвай, Макс (Моравек, 81), Нидерлехнер (Кордова, 87), Финнбогасон (Шибер, 68).

"Байер": Градецки, Бендер, Драгович (Та, 83), Вайзер, Синкгравен (Венделл, 73), Амири, Баумгартлингер, Арангис, Хавертц, Аларио (Паулиньо, 66), Фолланд.



"Майнц" – "Вольфсбург" - 0:1

Гол: 0:1 – 9 Тиссеран.

"Майнц": Центнер, Ниакате, Пьер-Габриэль (Максим, 62), Сен-Жюст, Бросински, Кунде, Баку, Боэтиюс, Фернандеш (Авонийи, 76), Квайсон (Онисиво, 46), Салаи.

"Вольфсбург": Перван, Виллиам, Кнохе, Тиссеран, Руссийон, Гилавоги, Арнольд (Герхардт, 71), Брекало (Клаус, 65), Брума, Вегорст, Мехмеди (Жоао Виктор, 84).



"Падерборн" – "Бавария" - 2:3

Голы: 0:1 – 15 Гнабри, 0:2 – 55 Коутиньо, 1:2 – 68 Прегер, 1:3 – 79 Левандовски, 2:3 – 84 Коллинз.

"Падерборн": Хут, Хюнемайер, Килиан, Коллинз, Дрэгер, Василиадис, Антви-Аджей, Гьясула (Шелтон, 85), Каули (Риттер, 73), Цолински (Прегер, 62), Михель.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Зюле, Киммих, Коутиньо, Алькантара (Мартинес, 46), Коман, Гнабри, Люка Эрнандес (Дэвис, 46), Левандовски (Мюллер, 80).



"Хоффенхайм" – "Боруссия М" - 0:3

Голы: 0:1 – 43 Плеа, 0:2 – 65 Тюрам, 0:3 – 83 Нойхаус.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош (Локадия, 68), Акпогума, Хюбнер, Кадержабек, Гриллич, Баумгартнер (Адамян, 51), Гайгер (Рупп, 79), Руди, Бебу, Сков.

"Боруссия М": Зоммер, Лайнер (Янчке, 88), Вендт, Эльведи, Гинтер, Закария, Нойхаус (Раффаэл, 86), Крамер, Плеа, Тюрам (Херрманн, 77), Эмболо.



"РБ Лейпциг" – "Шальке" - 1:3

Голы: 0:1 – 29 Сане, 0:2 – 43, пенальти Харит, 0:3 – 58 Матондо, 1:3 – 83 Форсберг.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Хальстенберг, Мукиеле (Нкунку, 74), Орбан, Забитцер, Айдара, Демме (Лукман, 59), Форсберг, Вернер, Поульсен (Матеус Кунья, 65).

"Шальке": Нюбель, Сане, Очипка, Стамбули, Кенни, Сердар, Маскарель (Кабак, 82), Маккенни, Харит (Калиджури, 69), Матондо (Шопф, 85), Бургшталлер.

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