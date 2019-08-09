"Бавария" выиграла в товарищеском матче со счетом 23:0

"Бавария" в товарищеском матче уничтожила любительский клуб "Роттах-Эгерн" (23:0).

Отметим, что четыре гола на свой счет записал Корентен Толиссо, по три забили Роберт Левандовски, Томас Мюллер и Леон Горетцка.

Напомним, что ранее "Бавария" проиграла дортмундской "Боруссии" в игре за Суперкубок Германии.

Новый сезон Бундеслиги стартует 16 августа. В матче открытии "Бавария" примет "Герту".

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