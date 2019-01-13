"Бавария" выиграла зимний турнир в Германии

Теги бавария мюнхенборуссия менхенгладбах

"Бавария" выиграла зимний турнир в Германии

"Бавария" стала победителем Кубка Телеком, который проводится в Германии зимой во время перерыва в Бундеслиге. В турнире участвовали четыре команды. Матчи состояли из одного тайма. В случае ничьей команды определяли сильнейшего в серии пенальти. "Бавария" в пятый раз в истории стала победителем этого турнира.

Полуфиналы

"Фортуна" - "Бавария" - 0:0, пен. 7:8

"Герта" - "Боруссия" Менхенгладбах - 0:1

Гол: Азар, 5 - 0:1.

Финал

"Бавария" - "Боруссия" М - 0:0, пен. 4:2

Матч за 3 место

"Фортуна" - "Герта" - 3:1

Голы: Копке, 3 - 0:1, Караман, 11 - 1:1, Дукш, 23 - 2:1, Дукш, 31 - 3:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 42
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 25
8 Герта Герта 17 24
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 24
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 22
11 Фрайбург Фрайбург 17 21
12 Майнц 05 Майнц 05 17 21
13 Шальке Шальке 17 18
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 18
15 Аугсбург Аугсбург 17 15
16 Штутгарт Штутгарт 17 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 17 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 17 11
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