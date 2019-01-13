"Бавария" выиграла зимний турнир в Германии
"Бавария" стала победителем Кубка Телеком, который проводится в Германии зимой во время перерыва в Бундеслиге. В турнире участвовали четыре команды. Матчи состояли из одного тайма. В случае ничьей команды определяли сильнейшего в серии пенальти. "Бавария" в пятый раз в истории стала победителем этого турнира.
Полуфиналы
"Фортуна" - "Бавария" - 0:0, пен. 7:8
"Герта" - "Боруссия" Менхенгладбах - 0:1
Гол: Азар, 5 - 0:1.
Финал
"Бавария" - "Боруссия" М - 0:0, пен. 4:2
Матч за 3 место
"Фортуна" - "Герта" - 3:1
Голы: Копке, 3 - 0:1, Караман, 11 - 1:1, Дукш, 23 - 2:1, Дукш, 31 - 3:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11