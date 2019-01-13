"Бавария" выиграла зимний турнир в Германии

"Бавария" стала победителем Кубка Телеком, который проводится в Германии зимой во время перерыва в Бундеслиге. В турнире участвовали четыре команды. Матчи состояли из одного тайма. В случае ничьей команды определяли сильнейшего в серии пенальти. "Бавария" в пятый раз в истории стала победителем этого турнира.

Полуфиналы

"Фортуна" - "Бавария" - 0:0, пен. 7:8

"Герта" - "Боруссия" Менхенгладбах - 0:1

Гол: Азар, 5 - 0:1.

Финал

"Бавария" - "Боруссия" М - 0:0, пен. 4:2

Матч за 3 место

"Фортуна" - "Герта" - 3:1

Голы: Копке, 3 - 0:1, Караман, 11 - 1:1, Дукш, 23 - 2:1, Дукш, 31 - 3:1

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