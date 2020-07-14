"Бавария" выкупила права вингера "Аякса" Кюна

1 Теги аяксбавария мюнхентрансферы

"Бавария" выкупила права вингера "Аякса" Кюна

Правый вингер "Аякса" Николас Кюн перейдет в "Баварию". Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, 20-летний футболист подпишет трехлетний контракт с немецким клубом. Последние полгода игрок провел в аренде в мюнхенском клубе.

Футболист выступал в фарм-клубе "Баварии II", отметившись 2 голами и 1 ассистом в 16 матчах.

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