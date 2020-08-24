"Бавария" выплатит "Ванкуверу" 500 тысяч евро за успехи Дэйвиса

Теги бавария мюнхенальфонсо дэвис

"Бавария" выплатит "Ванкуверу" 500 тысяч евро за успехи Дэйвиса

"Бавария" выплатит 500 тысяч евро "Ванкувер Уайткепс" за успешное выступление защитника Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает MLSSoccer.

По данным источника, в трансферном соглашении между клубами были прописаны бонусы. В 2018 году "Бавария" заплатила клубу 10 миллионов евро.

Вместе с "Баварией" 19-летний канадец стал победителем Лиги Чемпионов, чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

Не пропустите: "Бавария" определилась со стоимостью Мартинеса, на которого претендуют три клуба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября

ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов