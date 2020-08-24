"Бавария" выплатит "Ванкуверу" 500 тысяч евро за успехи Дэйвиса

"Бавария" выплатит 500 тысяч евро "Ванкувер Уайткепс" за успешное выступление защитника Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает MLSSoccer.

По данным источника, в трансферном соглашении между клубами были прописаны бонусы. В 2018 году "Бавария" заплатила клубу 10 миллионов евро.

Вместе с "Баварией" 19-летний канадец стал победителем Лиги Чемпионов, чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

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