"Бавария" выпустила заявление по травме Тьяго Алькантары

"Бавария" на своём официальном сайте выпустила заявление о состоянии здоровья полузащитника Тьяго Алькантары, который получил травму голеностопа в расположении сборной Испании.

Согласно сообщению мюнхенского клуба, повреждение 26-летнего футболиста не носит серьёзного характера, поэтому он будет готов к ближайшему матчу против "Фрайбурга", который состоится 14 октября.

Не пропустите: Немецкий футбольный союз не отпустит Лёва в "Баварию". | http://soccernews.ru