"Бавария" выпустила заявление по травме Тьяго Алькантары

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"Бавария" выпустила заявление по травме Тьяго Алькантары

"Бавария" на своём официальном сайте выпустила заявление о состоянии здоровья полузащитника Тьяго Алькантары, который получил травму голеностопа в расположении сборной Испании.

Согласно сообщению мюнхенского клуба, повреждение 26-летнего футболиста не носит серьёзного характера, поэтому он будет готов к ближайшему матчу против "Фрайбурга", который состоится 14 октября.

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