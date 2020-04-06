"Бавария" выразила соболезнования Гвардиоле в связи со смертью его матери

"Бавария" в твиттере опубликовала заявление в связи со смертью матери наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

82-летняя Долорс Сала скончалась в Барселоне из-за инфекции коронавируса.

Dearest Pep, everyone at FC Bayern is mourning with you and your family! https://t.co/6ZJTqR1AZq — FC Bayern English (@FCBayernEN) April 6, 2020

"Дорогой Пеп, все в "Баварии" оплакивают твою потерю", - говорится в сообщении клуба.

По последним данным, количество зараженных Covid-19 достигло 1,2 миллиона человек. Скончалось больше 70 тысяч человек.

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