"Бавария" выразила соболезнования Гвардиоле в связи со смертью его матери

Теги хосеп гвардиолабавария мюнхенманчестер сити

"Бавария" выразила соболезнования Гвардиоле в связи со смертью его матери

"Бавария" в твиттере опубликовала заявление в связи со смертью матери наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

82-летняя Долорс Сала скончалась в Барселоне из-за инфекции коронавируса.

"Дорогой Пеп, все в "Баварии" оплакивают твою потерю", - говорится в сообщении клуба.

По последним данным, количество зараженных Covid-19 достигло 1,2 миллиона человек. Скончалось больше 70 тысяч человек.

А еще: Клубы высшего дивизиона Италии согласились на снижение зарплат футболистов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клубы высшего дивизиона Италии согласились на снижение зарплат футболистов

Клубы высшего дивизиона Италии согласились на снижение зарплат футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов