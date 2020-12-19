"Бавария" вырвала победу над "Байером" на 93-й минуте
В матче 13-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 2:1. На 14-й минуте счет открыл Патрик Шик, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Роберт Левандовски. В компенсированное время второго тайма Левандовски забил победный гол.
"Бавария", набрав 30 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 28 очками остался на второй позиции.
"Байер" Леверкузен - "Бавария" Мюнхен - 1:2 (1:1)
Голы: Шик, 14 - 1:0, Левандовски, 43 - 1:1, Левандовски, 90+3 - 1:2
"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен, Баумгартлингер, Амири, Виртц, Шик, Бэйли (Демирбай, 74), Диаби.
"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Толиссо (Киммих, 68), Мюллер, Левандовски, Гнабри, Коман (Сане, 32; Мусиала, 68)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20