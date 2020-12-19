"Бавария" вырвала победу над "Байером" на 93-й минуте

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"Бавария" вырвала победу над "Байером" на 93-й минуте

В матче 13-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде обыграла леверкузенский "Байер" со счетом 2:1. На 14-й минуте счет открыл Патрик Шик, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Роберт Левандовски. В компенсированное время второго тайма Левандовски забил победный гол.

"Бавария", набрав 30 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 28 очками остался на второй позиции.

"Байер" Леверкузен - "Бавария" Мюнхен - 1:2 (1:1)
Голы: Шик, 14 - 1:0, Левандовски, 43 - 1:1, Левандовски, 90+3 - 1:2

"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Синкгравен, Баумгартлингер, Амири, Виртц, Шик, Бэйли (Демирбай, 74), Диаби.

"Бавария": Нойер, Зюле, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис, Алаба, Толиссо (Киммих, 68), Мюллер, Левандовски, Гнабри, Коман (Сане, 32; Мусиала, 68)

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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