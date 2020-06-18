"Бавария" вышла из борьбы за Хаверца
"Бавария" решила выйти из гонки за хавбека "Байера" Кая Хаверца.
Как сообщает The Telegraph, мюнхенский клуб не готов заплатить за игрока требуемую сумму. Напомним, что "фармацевты" хотят выручить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.
Этим летом "Бавария" попытается заполучить Лероя Сане из "Манчестер Сити", а за Хаверцом они вернутся через год, если он все еще будет выступать за "Байер".
Ранее сообщалось, что на Хаверца также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20