"Бавария" вышла из гонки за чемпионом мира 2018 года

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"Бавария" вышла из гонки за чемпионом мира 2018 года

"Бавария" вышла из гонки за защитником "Штутгарта" Бенжаменом Паваром, который в составе сборной Франции стал победителем Чемпионата Мира 2018 года.

Об отказе от притязаний на 22-летнего фулбека сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

"У нас хватает защитников, даже если уйдёт Боатенг. Есть Хуммельс, Зюле, Мартинес, который может сыграть в обороне, Алаба, а также два молодых игрока - Лукас Май и Крис Ричардс" - приводит слова функционера Sky Sport.

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