"Бавария" вышла в финал Кубка Ауди, разгромив "Фенербахче"
В матче 1/2 финала Кубка Ауди мюнхенская "Бавария" разгромила стамбульский "Фенербахче" и вышла в финал.
Победу немецкому клубу принес хет-трик Томаса Мюллера, а также голы Ренату Санчеша, Леона Горетцки и Кингсли Комана. У турок отличился Макс Крузе.
В финале "Бавария" сыграет с лондонским "Тоттенхэмом".
"Бавария" (Германия) - "Фенербахче" (Турция) - 6:1 (5:0)
Голы: Санчеш, 22 - 1:0, Горетцка, 28 - 2:0, Мюллер, 31 - 3:0, Коман, 40 - 4:0, Мюллер, 44 (с пенальти) - 5:0, Мюллер, 58 - 6:0, Крузе, 64 - 6:1
"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Киммих, Зюле (Дэвис, 60), Боатенг (Павар, 61), Алаба (Толиссо, 60), Горетцка, Алькантара (Зайцер, 74), Санчеш (Мартинес, 60), Гнабри (Мюллер, 20), Коман (Сингх, 60), Левандовски (Арп, 74)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19