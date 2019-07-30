"Бавария" вышла в финал Кубка Ауди, разгромив "Фенербахче"

В матче 1/2 финала Кубка Ауди мюнхенская "Бавария" разгромила стамбульский "Фенербахче" и вышла в финал.

Победу немецкому клубу принес хет-трик Томаса Мюллера, а также голы Ренату Санчеша, Леона Горетцки и Кингсли Комана. У турок отличился Макс Крузе.

В финале "Бавария" сыграет с лондонским "Тоттенхэмом".

"Бавария" (Германия) - "Фенербахче" (Турция) - 6:1 (5:0)

Голы: Санчеш, 22 - 1:0, Горетцка, 28 - 2:0, Мюллер, 31 - 3:0, Коман, 40 - 4:0, Мюллер, 44 (с пенальти) - 5:0, Мюллер, 58 - 6:0, Крузе, 64 - 6:1

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Киммих, Зюле (Дэвис, 60), Боатенг (Павар, 61), Алаба (Толиссо, 60), Горетцка, Алькантара (Зайцер, 74), Санчеш (Мартинес, 60), Гнабри (Мюллер, 20), Коман (Сингх, 60), Левандовски (Арп, 74)

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