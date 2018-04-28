"Бавария" выставила на матч Бундеслиги самый молодой состав за 47 лет

Теги бавария мюнхенайнтрахт франкфурт

"Бавария" выставила на матч Бундеслиги самый молодой состав за 47 лет

В рамках 32-го тура чемпионата Германии "Бавария" играет с "Айнтрахтом".

Как сообщает Opta, тренерский штаб мюнхенцев выставил на матч Бундеслиги самый молодой состав с 1971 года. 

Отмечается, что средний возраст игроков "Баварии", вышедших на поле - 24 года и 35 дней.

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5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 31 47
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