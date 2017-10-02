"Бавария" выступила с заявлением по поводу травмы Рибери

Мюнхенская "Бавария" на своём официальном сайте опубликовала подробности травмы вингера Франка Рибери.

34-летний француз получил разрыв связок правого колена. В ближайшие несколько недель ему предстоит консервативное лечение, после чего медицинский штаб клуба примет дальнейшие меры по реабилитации футболиста.

Ранее стало известно, что Рибери пропустит от двух до трёх месяцев. | http://soccernews.ru