"Бавария" взяла в свои ряды кота, выбежавшего на поле в матче с "Бешикташем"

Теги бавария мюнхенбешикташ

"Бавария" взяла в свои ряды кота, выбежавшего на поле в матче с "Бешикташем"

Главным героем ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бешикташ" - "Бавария" стал кот, выбежавший на поле по ходу игры.

Поскольку интриги в противостоянии не было, именно кот привлёк наибольшее внимание публики и соцсетей.

Так, официальные аккаунты "Баварии" и вовсе взяли кота в свои ряды, опубликовав мем с составом команды.

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