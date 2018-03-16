"Бавария" взяла в свои ряды кота, выбежавшего на поле в матче с "Бешикташем"

Главным героем ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бешикташ" - "Бавария" стал кот, выбежавший на поле по ходу игры.

Поскольку интриги в противостоянии не было, именно кот привлёк наибольшее внимание публики и соцсетей.

Так, официальные аккаунты "Баварии" и вовсе взяли кота в свои ряды, опубликовав мем с составом команды.

Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern) Мар 15, 2018 в 9:02 PDT

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