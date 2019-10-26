"Бавария" взяла верх над "Унионом", рурское дерби завершилось без голов и другие результаты 9-го тура Бундеслиги

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей.

Выделим минимальную домашнюю победу "Баварии" над берлинским "Унионом" и нулевую ничью между "Шальке" и дортмундской "Боруссией".

"Бавария" – "Унион" - 2:1

Голы: 1:0 – 13 Павар, 2:0 – 53 Левандовски, 2:1 – 86, пенальти Польтер.

"Бавария": Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич (Толиссо, 76), Коутиньо (Горетцка, 86), Коман (Гнабри, 65), Левандовски, Мюллер.

"Унион": Гикевич, Ленц, Фридрих, Суботич, Триммель, Андрих, Кроос (Беккер, 60), Гентнер, Бюльтер, Ингвартсен (Уджа, 66), Андерссон (Польтер, 67).



"Шальке" – "Боруссия Д" - 0:0

"Шальке": Нюбель, Сане, Кенни, Стамбули, Очипка, Калиджури (Шопф, 84), Маскарель, Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 80), Бургшталлер (Кабак, 90).

"Боруссия Д": Хитц, Хакими (Брандт, 86), Пищек, Хуммельс, Санчо, Дилэйни (Аканджи, 74), Гётце (Азар, 58), Витсель, Ройс, Вайгль, Геррейру.



"Падерборн" – "Фортуна" - 2:0

Голы: 1:0 – 43 Сабири, 2:0 – 64 Шонлау.

"Падерборн": Цингерле, Шонлау, Коллинз, Килиан, Дрэгер, Василиадис, Прегер, Гьясула (Михель, 78), Сабири, Хольтманн (Мамба, 61), Цолински (Антви-Аджей, 64).

"Фортуна": Стеффен, Циммер (Ампома, 75), Хоффманн (Моралес, 65), Гиссельманн, Циммерманн, Текпетей (Томми, 66), Бодзек, Айхан, Адамс, Хеннингс, Ковнацки.



"Фрайбург" – "РБ Лейпциг" - 2:1

Голы: 1:0 – 45 Хефлер, 2:0 – 90 Петерсен, 2:1 – 90 Клостерманн.

"Фрайбург": Флеккен, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид, Темпельманн (Грифо, 34), Хефлер (Шлоттербек, 67), Хаберер, Кох, Вальдшмидт (Петерсен, 30), Хелер.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн, Айдара, Форсберг (Поульсен, 60), Демме, Забитцер (Нкунку, 56), Лукман, Вернер (Матеус Кунья, 70).



"Герта" – "Хоффенхайм" - 2:3

Голы: 0:1 – 33 Локадия, 0:2 – 38 Крамарич, 1:2 – 55 Лукебакио, 2:2 – 69 Калу, 2:3 – 79 Хюбнер.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Боята (Калу, 64), Клюнтер, Платтенхардт, Шелбред, Дарида, Вольф, Груйич (Дуда, 46), Лукебакио, Ибишевич (Зельке, 82).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Хюбнер, Фогт (Бичакчич, 61), Кадержабек, Руди, Гриллич, Рупп (Адамян, 72), Сков, Локадия (Бебу, 61), Крамарич.

Удаление: Дарида (84).

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