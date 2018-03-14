"Бавария" забила 100-й гол в этом сезоне

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" играет с "Бешикташем" (1:0, первый тайм).

Счет в этой встрече открыл полузащитник мюнхенского клуба Тьяго Алькантара.

Стоит отметить, что этот гол стал сотым для "Баварии" в этом сезоне во всех турнирах.

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