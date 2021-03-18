"Бавария" забила 1000-й гол в еврокубках
Фото Universo Futbolero
"Бавария" достигла юбилейной отметки по забитым мячам в еврокубках.
В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио" (2:1) мюнхенцы записали в свой актив 999-й и 1000-й голы.
Напомним, что в поединке с "орлами" отличились Роберт Левандовски и Эрик Шупо-Мотинг.
Только две команды забивали чаще в еврокубках - это "Реал" (1169) и "Барселона" (1138).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20