"Бавария" забила 1000-й гол в еврокубках

Теги бавария мюнхенэрик максим шупо-мотингстатистика

"Бавария" забила 1000-й гол в еврокубках

Фото Universo Futbolero

"Бавария" достигла юбилейной отметки по забитым мячам в еврокубках.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лацио" (2:1) мюнхенцы записали в свой актив 999-й и 1000-й голы.

Напомним, что в поединке с "орлами" отличились Роберт Левандовски и Эрик Шупо-Мотинг.

Только две команды забивали чаще в еврокубках - это "Реал" (1169) и "Барселона" (1138).

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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