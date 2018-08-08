"Бавария" забила 20 голов в товарищеском матче

Мюнхенская "Бавария" в товарищеском матче уничтожила любительский клуб, забив ему 20 голов. Хет-триками в этом поединке отметились Коман, Левандовски, Вагнер и Францке.

"Роттах-Эгерн" - "Бавария" - 2:20 (2:7)

Голы: Коман, 1 - 0:1, Алькантара, 3 - 0:2, Коман, 13 - 0:3, Коман, 16 - 0:4, Левандовски, 19 - 0:5, Пфлюгер, 25 - 1:5, Шмидт, 32 - 2:5, Левандовски, 33 - 2:6, Левандовски, 45 - 2:7, Вагнер, 57 - 2:8, Мюллер, 59 - 2:9, Мюллер, 60 - 2:10, Францке, 62 - 2:11, Вагнер, 63 - 2:12, Руди, 65 - 2:13, Вагнер, 68 - 2:14, Рибери, 70 - 2:15, Францке, 74 - 2:16, Хамес, 76 - 2:17, Киммих, 79 - 2:18, Киммих, 79 - 2:19, Францке, 80 - 2:20

"Бавария": Ульрайх (Хоффманн, 46), Рафинья (Киммих, 46), Зюле (Хуммельс, 46), Май (Сенкбайль, 46), Алаба (Бернат, 46), Мартинес (Руди, 46), Роббен (Францке, 46), Горецка (Мюллер, 46), Тьяго (Хамес, 46), Коман (Рибери, 46), Левандовски (Вагнер, 46)

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