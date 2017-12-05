"Бавария" забила гол в 22-м домашнем матче группового этапа ЛЧ, это новый рекорд турнира

Теги бавария мюнхен

"Бавария" забила гол в 22-м домашнем матче группового этапа ЛЧ, это новый рекорд турнира

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" играет с ПСЖ.

В начале этого поединка счет открыл польский нападающий мюнхенского клуба Роберт Левандовски.

"Бавария" забивает гол в 22-м домашних матче групповой стадии турнира подряд и это является новым рекордом.

Не пропустите: Совершить невероятное: "Бавария" попробует разгромить ПСЖ. | http://soccernews.ru

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