"Бавария" задумалась о возвращении Адейеми

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"Бавария" задумалась о возвращении Адейеми

Фото твиттер "Зальцбурга"

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми привлёк внимание мюнхенской "Баварии", утверждает Sport Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб задумался о возвращении 19-летнего футболиста, которого отчислили из молодёжной команды "ротен" в 2011 году из-за проблем с дисциплиной.

Прошлым летом перспективный форвард мог оказаться в "Вольфсбурге", однако "волкам" отказали в его продаже.

В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 15 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: Коман может покинуть "Баварию". | http://soccernews.ru
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