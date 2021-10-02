"Бавария" задумалась о возвращении Адейеми
Фото твиттер "Зальцбурга"
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми привлёк внимание мюнхенской "Баварии", утверждает Sport Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб задумался о возвращении 19-летнего футболиста, которого отчислили из молодёжной команды "ротен" в 2011 году из-за проблем с дисциплиной.
Прошлым летом перспективный форвард мог оказаться в "Вольфсбурге", однако "волкам" отказали в его продаже.
В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 15 матчей, забил 10 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|Wolfsberger AC
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|Хартберг
|22
|29
|7
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|22
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|Райндорф Альтах
|22
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|Адмира
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|10
|Ваттенс
|22
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|Маттерсбург
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|12
|Ст. Пелтен
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