"Бавария" заинтересовалась центральным полузащитником "Барселоны"
"Бавария" хочет купить де Йонга у "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, мюнхенцы хотят воспользоваться неопределенностью в каталонском клубе, возникшей после отставки Хосепа Бартомеу с поста президента, чтобы заполучить голландца.
Де Йонг перешел в "Барселону" из "Аякса" летом 2019 года за 86 миллионов евро.
В этом сезоне 23-летний игрок провел "сине-гранатовых" 15 матчей и сделал одну голевую передачу. В октябре футболист продлил контракт с клубом до июля 2026 года. По оценке Transfermarkt стоимость де Йонга состовляет 70 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20