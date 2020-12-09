"Бавария" заинтересовалась центральным полузащитником "Барселоны"

"Бавария" хочет купить де Йонга у "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, мюнхенцы хотят воспользоваться неопределенностью в каталонском клубе, возникшей после отставки Хосепа Бартомеу с поста президента, чтобы заполучить голландца.

Де Йонг перешел в "Барселону" из "Аякса" летом 2019 года за 86 миллионов евро.



В этом сезоне 23-летний игрок провел "сине-гранатовых" 15 матчей и сделал одну голевую передачу. В октябре футболист продлил контракт с клубом до июля 2026 года. По оценке Transfermarkt стоимость де Йонга состовляет 70 миллионов евро.



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