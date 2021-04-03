"Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина"

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"Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина"Фото: Твиттер @fcrk 
Хавбек "Рубина" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия привлек внимание мюнхенской "Баварии". Футболист уже летом может переехать в Бундеслигу, сообщает Express.de.

пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 20-летнего грузинского вингера заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает Express.de.

По данным источника, несколько дней назад агент Кварацхелии Мамука Джугели выразил уверенность, что его клиент окажется в "Реале" или "Баварии".

В свою очередь, наставник "Рубина" Леонид Слуцкий порекомендовал Хвиче сделать промежуточный шаг между РПЛ и топ-клубом, перейдя в крепкую европейскую команду уровня "Аталанты", "Байера" или "Севильи".

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за "Рубин" в 20 матчах в РПЛ. На его счету 3 забитых мяча и 8 голевых передач. Контракт футболиста с казанским клубом заканчивается в июне 2024 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

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