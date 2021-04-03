"Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина"
Фото: Твиттер @fcrk
Хавбек "Рубина" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия привлек внимание мюнхенской "Баварии". Футболист уже летом может переехать в Бундеслигу, сообщает Express.de.
пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 20-летнего грузинского вингера заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает Express.de.
По данным источника, несколько дней назад агент Кварацхелии Мамука Джугели выразил уверенность, что его клиент окажется в "Реале" или "Баварии".
В свою очередь, наставник "Рубина" Леонид Слуцкий порекомендовал Хвиче сделать промежуточный шаг между РПЛ и топ-клубом, перейдя в крепкую европейскую команду уровня "Аталанты", "Байера" или "Севильи".
В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за "Рубин" в 20 матчах в РПЛ. На его счету 3 забитых мяча и 8 голевых передач. Контракт футболиста с казанским клубом заканчивается в июне 2024 года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20