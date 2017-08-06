"Бавария" заинтересовалась хавбеком сборной Англии

Теги бавария мюнхентоттенхэмэрик дайер

"Бавария" заинтересовалась хавбеком сборной АнглииМюнхенская "Бавария" заинтересовалась полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Эриком Дайером, информирует The Sun.

По сведениям издания, чемпионы Германии рассматривают возможность приобретения 23-летнего хавбека "шпор" в качестве замены для Хаби Алонсо, который по окончанию прошлого сезона завершил карьеру футболиста. Трансфер игрока сборной Англии может обойтись "Баварии" в 55 миллионов евро.

Напомним, вчера "Бавария" выиграла Суперкубок Германии. | soccernews.ru

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