"Бавария" заинтересовалась хавбеком сборной Англии

Мюнхенская "Бавария" заинтересовалась полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Эриком Дайером, информирует The Sun.

По сведениям издания, чемпионы Германии рассматривают возможность приобретения 23-летнего хавбека "шпор" в качестве замены для Хаби Алонсо, который по окончанию прошлого сезона завершил карьеру футболиста. Трансфер игрока сборной Англии может обойтись "Баварии" в 55 миллионов евро.

Напомним, вчера "Бавария" выиграла Суперкубок Германии. | soccernews.ru