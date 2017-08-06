"Бавария" заинтересовалась хавбеком сборной Англии
Мюнхенская "Бавария" заинтересовалась полузащитником лондонского "Тоттенхэма" Эриком Дайером, информирует The Sun.
По сведениям издания, чемпионы Германии рассматривают возможность приобретения 23-летнего хавбека "шпор" в качестве замены для Хаби Алонсо, который по окончанию прошлого сезона завершил карьеру футболиста. Трансфер игрока сборной Англии может обойтись "Баварии" в 55 миллионов евро.
Напомним, вчера "Бавария" выиграла Суперкубок Германии. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
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|Лестер Сити
|0
|0
|10
|Ливерпуль
|0
|0
|11
|Манчестер Сити
|0
|0
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|14
|Саутгемптон
|0
|0
|15
|Сток Сити
|0
|0
|16
|Суонси Сити
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
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|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0