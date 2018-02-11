"Бавария" заинтересована в подписании игрока "Барселоны"
Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании голкипера каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в стане чемпионов Германии рассматривают вариант с приобретением 28-летнего вратаря уже следующим летом. Однако окончательно позиция клуба по трансферу голландца будет сформирована по окончанию текущего сезона, когда станет известно, сможет ли набрать свои былые кондиции после тяжелой травмы "первый номер" "Баварии" Мануэль Нойер.
Напомним, взамен Алабы "Бавария" хочет получить двух игроков "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|38
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|5
|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|22
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|22
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|22
|23
|16
|Майнц 05
|22
|20
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13