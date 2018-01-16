"Бавария" заинтересована в подписании вингера сборной Португалии

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в подписании вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша, информирует O Jogo.

По сведениям источника, чемпион Германии рассматривает 22-летнего португальца, трансферная стоимость которого равняется 60-ти миллионам евро, в качестве долгосрочной замены своим многолетним лидерам в лице Арьена Роббена и Франка Рибери. Вернуться к трансферу перспективного игрока "Бавария" намерена уже летом.

В нынешнем сезоне Мартинш забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за "Спортинг".

Напомним, Румменигге назвал Хайнкеса идеальным тренером для "Баварии". | soccernews.ru