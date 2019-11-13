"Бавария" заинтересована в возвращении Гвардиолы

1 Теги манчестер ситибавария мюнхенхосеп гвардиола

"Бавария" заинтересована в возвращении Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола следующим летом может вернуться в "Баварию", сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, руководство мюнхенского клуба не теряет связь с испанским специалистом и готово пригласить его на тренерский мостик, если тот решит сменить команду.

Отмечается, что Гвардиола входит в список приоритетных кандидатов на замену Нико Ковачу наряду с Томасом Тухелем (ПСЖ) и Эриком тен Хагом ("Аякс").

Уроженец Каталонии возглавлял "Баварию" с 2013 по 2016 год и выиграл с "ротен" 7 трофеев за три сезона.

Не пропустите: "Бавария" определилась с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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