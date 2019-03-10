"Бавария" заинтересована в возвращении Швайнштайгера
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб планирует вернуть полузащитника "Чикаго Файр" Бастиана Швайнштайгера, передает Abendzeitung.
"Бавария" всегда хочет, чтобы бывшие игроки клуба были связаны с ним. Например, я бы хотел, чтобы Бастиан Швайнштайгер был с нашей командой", - сказал Румменигге.
Футболист играл за "Баварию" с 2002 по 2015 год.
Контракт Швайнштайгера с "Чикаго Файр" рассчитан до 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|40
|6
|Байер Леверкузен
|24
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Вердер Бремен
|25
|36
|9
|Герта
|25
|35
|10
|Хоффенхайм
|24
|34
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|24
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|24
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|24
|13