"Бавария" заинтересована в возвращении Швайнштайгера

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"Бавария" заинтересована в возвращении Швайнштайгера

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб планирует вернуть полузащитника "Чикаго Файр" Бастиана Швайнштайгера​, передает Abendzeitung.

"Бавария" всегда хочет, чтобы бывшие игроки клуба были связаны с ним. Например, я бы хотел, чтобы Бастиан Швайнштайгер был с нашей командой", - сказал Румменигге.

Футболист играл за "Баварию" с 2002 по 2015 год.

Контракт Швайнштайгера с "Чикаго Файр" рассчитан до 2019 года.

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